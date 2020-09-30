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23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче Кубка английской лиги

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, разгромив «Бернли».

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Источник: AP 2020

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Рахим Стерлинг (35-я и 49-я минуты), еще один гол забил Ферран Торрес (65).

Манчестер Сити (Манчестер)

Соперник «Манчестер Сити» по ¼ финала определится позднее.

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