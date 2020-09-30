«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче Кубка английской лиги
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, разгромив «Бернли».
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, разгромив «Бернли».
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Рахим Стерлинг (35-я и 49-я минуты), еще один гол забил Ферран Торрес (65).
Соперник «Манчестер Сити» по ¼ финала определится позднее.