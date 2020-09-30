Неймар избежал наказания за поведение в матче с «Марселем»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

«Изучив досье и заслушав игроков и представителей клуба, комиссия пришла к выводу, что не располагает достаточными доказательствами, чтобы установить существенность дискриминационных комментариев Альваро Гонсалеса в отношении Неймара или комментариев Неймара в отношении Гонсалеса. Следовательно, комиссия приняла решение, что оснований для применения санкций нет», — говорится в заявлении LFP.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a638d61fdf144006dd3" data-vnd="7a638d61fdf144006dd3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a638d61fdf144006dd3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

ПСЖ (Париж) Все о команде

«ПСЖ» 13 сентября дома проиграл «Марселю» со счетом 0:1. В конце игры на поле произошла массовая драка, по итогам которой арбитр показал красные карточки трем игрокам хозяев, в том числе Неймару, который ударил Гонсалеса по затылку, а также двум футболистам гостей. За это удаление Неймар уже был отстранен на две игры и еще одну условно.

Олимпик (Марсель) Все о команде