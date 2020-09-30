Неймар избежал наказания за поведение в матче с «Марселем»

«Изучив досье и заслушав игроков и представителей клуба, комиссия пришла к выводу, что не располагает достаточными доказательствами, чтобы установить существенность дискриминационных комментариев Альваро Гонсалеса в отношении Неймара или комментариев Неймара в отношении Гонсалеса. Следовательно, комиссия приняла решение, что оснований для применения санкций нет», — говорится в заявлении LFP.
«ПСЖ» 13 сентября дома проиграл «Марселю» со счетом 0:1. В конце игры на поле произошла массовая драка, по итогам которой арбитр показал красные карточки трем игрокам хозяев, в том числе Неймару, который ударил Гонсалеса по затылку, а также двум футболистам гостей. За это удаление Неймар уже был отстранен на две игры и еще одну условно.
После матча Неймар заявил, что Гонсалес позволил себе расистские высказывания на испанском языке. Позднее бразильские специалисты по чтению по губам, проанализировав визуальную последовательность инцидента, сообщили, что ключевое слово из уст испанца носит расистский подтекст. Позднее радиостанция Cadena COPE сообщила, что Неймар позволил себе оскорбительные высказывания на расовой почве в адрес японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи еще до инцидента с Гонсалесом, который в итоге привел к массовой драке.