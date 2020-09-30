Число зараженных коронавирусом в футбольном клубе «Дженоа» возросло до 15

В понедельник «Дженоа» объявил, что в клубе 14 заболевших COVID-19.

Отмечается, что по итогам тестирования выявлено 11 положительных результатов тестов среди футболистов и четыре — среди представителей клуба. Последним заболевшим стал полузащитник Валон Бехрами, который сдал положительный тест в среду.