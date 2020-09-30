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23:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в футбольном клубе «Дженоа» возросло до 15

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Дженоа» на своем сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников команды.

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COVID-19: Новые случаи
Россия

В понедельник «Дженоа» объявил, что в клубе 14 заболевших COVID-19.

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Итальянская Серия А

Отмечается, что по итогам тестирования выявлено 11 положительных результатов тестов среди футболистов и четыре — среди представителей клуба. Последним заболевшим стал полузащитник Валон Бехрами, который сдал положительный тест в среду.

«Дженоа» в матче третьего тура чемпионата Италии 3 октября должен принять «Торино».

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