Число зараженных коронавирусом в футбольном клубе «Дженоа» возросло до 15
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Дженоа» на своем сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников команды.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Дженоа» на своем сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников команды.
В понедельник «Дженоа» объявил, что в клубе 14 заболевших COVID-19.
Отмечается, что по итогам тестирования выявлено 11 положительных результатов тестов среди футболистов и четыре — среди представителей клуба. Последним заболевшим стал полузащитник Валон Бехрами, который сдал положительный тест в среду.
«Дженоа» в матче третьего тура чемпионата Италии 3 октября должен принять «Торино».