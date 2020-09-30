«Аталанта» в гостях разгромила «Лацио»

Источник: AP 2020

На 10-й минуте счёт открыл Робин Гозенс. Алехандро Гомес от угла штрафной исполнил навес, далее прошла скидка Ханса Хатебура головой к 11-метровой отметке, откуда Гозенс ударом в касание направил мяч в ворота. Второй гол «Аталанты» забил Хатебур.

Аталанта (Бергамо) Все о команде

Гозенс с левого края выполнил кросс в штрафную «Лацио», где всеми забытый Хатебур с лёта пробил под перекладину ворот.

Лацио (Рим) Все о команде

На 41-й минуте Гомес забил третий мяч бергамасков. Гомес подобрал мяч в штрафной, обошёл Ачерби и нанёс удар точно под дальнюю штангу. Единственный гол «Лацио» на 57-й минуте забил Фелипе Кайседо.

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