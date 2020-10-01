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00:08 (мск), источник: Sport24

Нойер снова включил режим Бога, а «Бавария» и «Боруссия» забили 5. Главный матч Германии — топовое шоу!

Судила, между прочим, женщина.

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Источник: AP 2020

«Бавария» в воскресенье удивила весь мир — не очередным разгромом, а сенсационным поражением. Лучшая команда Европы так устала после Суперкубка УЕФА, что уступила «Хоффенхайму» — аж 1:4. Ну, «Боруссия» Д тоже слажала в последнем туре Бундеслиги — 0:2 с «Аугсбургом». Но пофиг на текущую форму команд, суперкубок «Бавария» — «Боруссия» — это все равно немецкая классика. Самый крутой матч Германии.

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На него Люсьен Фавр выставил вот такой состав. Марко Ройс здоров (да неужели) и полон сил. Только вот Джейдон Санчо и основной кипер Роман Бюрки — болеют. Не ковидом, но все же. Потому у «Боруссии» был совсем не оптимальный состав. Ну, зато хоть лучший молодой страйкер Европы Эрлинг Холанд — на месте.

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У «Баварии» — снова ротация. Учитывая адский календарь команды, это вполне разумно. Флик дал отдохнуть MVP атаки «Баварии» прошлого сезона — Сержу Гнабри. Боатенг и Алаба — тоже в запасе. Зато товарищ, который атаки завершает, — на месте. Левандовски с «Хоффенхаймом» вышел только во втором тайме, но сегодня был слишком важный матч, чтобы не использовать поляка с первых минут.

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Кроме стартовых составов надо знать и… арбитра матча. Это реально важно. А все потому что судила матч женщина. Для Германии это даже не сенсация — Бибиана Штайнхаус давно работает на серьезных играх, в том числе в Бундеслиге. Мужских играх. Притом для 41-летней Штайнхаус Суперкубок стал, с одной стороны, первым в карьере — с другой, последним матчем вообще. Уважаемая судья завершает карьеру — то ли по «семейным причинам», то ли из-за плохой физической формы.

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Завершить могли и матч — уже на 31-й минуте. А все потому что «Бавария» сделала с «Боруссией» то, что делает почти со всеми. Рутинно закатила два гола — сначала Толиссо завершил контратаку после кошмарного углового Дортмунда у чужих ворот. Ну, а Дэвис и Мюллер разыграли дико банальную, но действенную комбинацию — кросс и убийственный удар Томаса головой. 2:0 — и за полчаса у Дортмунда был лишь один момент. Казалось, будет очередная победа «Баварии» в лайт-режиме.

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Но «Боруссия» тоже знает, как сочинять голы. И использовать слабые места «Баварии» — слишком высокий прессинг и рискованное начало атаки. Брандт забил после ошибки Мюнхена во втором элементе. А потом и Холанд — после фэйла в первом. Проще говоря — «Боруссия» создала две быстрые атаки «из ничего». И идеально их завершила — 2:2 после гола Холланда на 55-й!

Бавария (Мюнхен)

Вообще это был винтажный матч «Боруссии» и «Баварии». Почти как во времена Клоппа в Дортмунде. Когда слово «интрига» в Германии не было пустым звуком. Куча атак, эффектных моментов и, собственно, ошибок в обороне. Ну и правильно — мы только за! «Боруссия» своим напором и быстрыми забегами могла сломить «Баварию» — при 2:2 у Холланда был чистейший выход один на один, но…

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Нойер. Но Нойер. Ману снова включил режим Бога — прямо как в Суперкубке с «Севильей». Опять супер-сэйв при выходе один на один. При ничейном счете. Холланд бил в упор и бил качественно — но Ману прочитал эпизод и вытащил. Спасение, которое…

Боруссия (Дортмунд)

Правильно, в итоге принесло «Баварии» победу. Последние минут 15 команды все же вспомнили слово «осторожность», но Мюнхен все равно отыскал гол. Умница Киммих почти все сделал сам — отобрал мяч у Делейни, протащил его (мяч, не Делейни), отдал Левандовски, открылся под передачу, получил ее и… забил. Ну, со второй попытки, но какая разница? 3:2 — «Бавария» побеждает в зубодробительном Суперкубке.

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«Боруссия» Фавра не берет трофей, хотя местами была очень хороша. Но «Бавария» просто хороша — не местами.

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Это 8-й Суперкубок для «Баварии». И первый для Ханса-Дитера Флика.

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