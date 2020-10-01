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01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эльче» на выезде обыграл «Эйбар»

«Эльче» переиграл «Эйбар» в матче 4-го тура чемпионата Испании (1:0).

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Испанская Ла Лига

Единственный гол забил аргентинский нападающий Лукас Бойе.

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0:1
Первый тайм: 0:1
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