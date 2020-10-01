«Эльче» на выезде обыграл «Эйбар»

Футбол, Испания, Тур 430.09.2020, 22:30 (МСК UTC+3)Ipurua
|Хосе Луис Мендилибар
|Хорхе Альмирон
|1
|Марко Дмитрович
|13
|Эдгар Бадиа
|22
|Альваро Техеро
10′
|5
|Гонсало Верду
|23
|Анайц Арбилья
|12
|Дани Кальво
|24
|Кевин Родригес
|24
|Хосема
|10
|Эдуардо Экспосито
|11
|Тете Моренте
28′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
|16
|Чавес де ла Торре Фидель
|3
|Педро Бигас
46′
|17
|Хосан
39′
|2
|Эстебан Бургос
47′
|6
|Оменике Мфулу
89′
|18
|Хосе Луис Ресио
24′
|15
|Луис Мигель Луисми
|6
|Серхио Диас Альварес
|14
|Рауль Гути
90′
|12
|Йосинори Муто
63′
|4
|Рамон Фольч
|7
|Энрике Гонсалес Касин Кике
|9
|Лукас Бойе
83′
|14
|Такаси Инуи
74′
|18
|Юссуф Коне
|19
|Дамиан Кондзер
|10
|Пере Милья
90′
|17
|Кике Гарсия
74′
|7
|Хуан Франсиско Мартинес Модесто Нино
|32
|Унай Арьета
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)