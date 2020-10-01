«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в 1/8 финала Кубка английской лиги
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, обыграв на выезде «Брайтон».
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, обыграв на выезде «Брайтон».
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Брайтоне, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Скотт Мактоминей (44-я минута), Хуан Мата (73) и Поль Погба.
В другом матче этой стадии «Эвертон» на своем поле разгромил «Вест Хэм» — 4:1. В составе победителей
Соперники «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» по ¼ финала определятся позднее.