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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола подтвердил, что Зинченко останется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко не покинет клуб.

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Источник: AFP 2020

«Недавно он снова получил травму. Он выздоровел от одного повреждения, но снова получил травму и выбыл на две или три недели. Останется ли он в “Манчестер Сити”? Ага», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Зинченко рассказал, что МРТ показала повреждение приводящей мышцы. На восстановление уйдёт около трёх недель.

Ранее сообщалось, что украинский защитник может продолжить карьеру в «Барселоне».

В сезоне-2019/2020 Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей в английской Премьер-лиге. В его пассиве одна красная карточка. Результативными действиями украинец не отметился. До переезда в АПЛ 23-летний футболист выступал за российскую «Уфу».

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