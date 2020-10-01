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11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Турции объявил о трансфере уроженца Казахстана

Он уже выбрал себе игровой номер.

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Родившийся в Казахстане 17-летний Равиль Тагир стал футболистом команды «Истанбул Башакшехир», которая стала победителем турецкой суперлиги сезона-2019/20.

Контракт подписан на три года. В новой команде он будет выступать под номером 35.

Его последним клубом была «Алтынорда» из второй по силе турецкой лиги.

Отметим, что в 2019 году Тагир дебютировал за молодежную сборную Турции (до 21 года), проведя два матча в квалификации Евро-2021.

Родился Тагир в Жамбылской области. В 2010 году, когда будущему футболисту было семь лет, его семья эмигрировала на историческую родину — в Турцию.

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