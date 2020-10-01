«Акжайык» потерял очки в матче с аутсайдером и не смог догнать лидера конференции
Футболисты «Акжайыка» допустили осечку в шестом туре первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Акжайыка» допустили осечку в шестом туре первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уральский клуб встречался с «Шахтер-Булатом». Матч проходил в Талгаре и завершился со счетом 0:0.
Как итог, «Акжайык» не смог сравняться по набранным очкам с лидером второй конференции «Атырау»: у «нефтяников» 13 очков, в активе уральцев — 11. При этом «Шахтер-Булат», осевший на последней, седьмой строчке, набрал первый балл в сезоне, в предыдущих матчах темиртаусцы потерпели четыре поражения подряд с разницей мячей 2−12.