«Акжайык» потерял очки в матче с аутсайдером и не смог догнать лидера конференции

Как итог, «Акжайык» не смог сравняться по набранным очкам с лидером второй конференции «Атырау»: у «нефтяников» 13 очков, в активе уральцев — 11. При этом «Шахтер-Булат», осевший на последней, седьмой строчке, набрал первый балл в сезоне, в предыдущих матчах темиртаусцы потерпели четыре поражения подряд с разницей мячей 2−12.