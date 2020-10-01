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13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» подписал 20-летнего норвежца

Полузащитник «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге стал игроком «Милана», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

20-летний норвежец подписал контракт на пять лет. Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила пять миллионов евро.

Отметим, что «Милан» встречался с «Буде-Глимтом» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Хауге провел 18 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач.

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