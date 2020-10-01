«Милан» подписал 20-летнего норвежца
Полузащитник «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге стал игроком «Милана», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Полузащитник «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге стал игроком «Милана», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
20-летний норвежец подписал контракт на пять лет. Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила пять миллионов евро.
Отметим, что «Милан» встречался с «Буде-Глимтом» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Хауге провел 18 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач.