«Милан» подписал 20-летнего норвежца

Источник: Спорт-Экспресс

20-летний норвежец подписал контракт на пять лет. Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила пять миллионов евро.

Отметим, что «Милан» встречался с «Буде-Глимтом» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.