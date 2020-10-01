В Иране отменили трансляцию матча за Суперкубок Германии из-за женщины-судьи

Игру судила 41-летняя женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус, для которой вчерашний матч стал последним в карьере судьи.

Штайнхаус 6 раз признавалась Немецким футбольным союзом лучшим арбитром года, а в 2007 году вошла в историю, став первой женщиной, отработавшей главным арбитром на матче профессиональных мужских команд в Германии. Бибиана также стала первой женщиной, получившей назначение на матч за Суперкубок Германии.