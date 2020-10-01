Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ленинградец
Чертаново
00
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Шинник
30
Футбол. Еврокубки
18:30
ЧФР
КуПС
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Леванте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо З
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Арарат-Армения
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Лех
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:00
Слован Л
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:30
Янг Бойз
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:30
Дандолк
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
22:30
Сельта
Барселона
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
13:58 (мск), источник: Sport24

В Иране отменили трансляцию матча за Суперкубок Германии из-за женщины-судьи

30 сентября состоялся матч за Суперкубок Германии, в котором «Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 3:2.

Наверх
Источник: Sport24

Игру судила 41-летняя женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус, для которой вчерашний матч стал последним в карьере судьи.

Как сообщает Iran News Wire, государственное телевидение Ирана отменило запланированную трансляцию матча из-за назначения женщины-судьи.

Штайнхаус 6 раз признавалась Немецким футбольным союзом лучшим арбитром года, а в 2007 году вошла в историю, став первой женщиной, отработавшей главным арбитром на матче профессиональных мужских команд в Германии. Бибиана также стала первой женщиной, получившей назначение на матч за Суперкубок Германии.

 «Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет». Гимнастка Севастьянова показала себя в нижнем белье
«Девочка созрела. Настоящее женское тело!» Загитова показала себя в новом платье и восхитила фанатов
«Краснодар» заслужил Лигу чемпионов. РПЛ три клуба — нет
Кучеров поил пивом владельца клуба. Чемпионский парад «Тампы»
Как русские клубы унижали «Реал», «Арсенал» и «Баварию» в Европе
«Лейкерс» обыграли «Майами» в первом матче финала плей-офф НБА
СМИ: Глушаков подписал контракт с клубом РПЛ
В «Енисее» вспышка коронавируса, команда сыграет всемером
Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь