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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» за три минуты проиграла худшей команде КПЛ и упустила шанс приблизиться к «Кайрату»

Действующий чемпион Казахстана по футболу «Астана» в 12-м туре КПЛ сенсационно проиграл актаускому «Каспию», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Столичный клуб владел преимуществом, но повести в счете команда смогла ближе к концу первого тайма. После позиционной атаки Марин Томасов увидел забегание Макса Эбонга в штрафную площадь и последний прострелил в центр штрафной площади. Никем не прикрытый Рунар Сигурьонсон ударом в касание отправил мяч в девятку ворот «Каспия».

Во втором тайме аутсайдер чемпионата перехватил преимущество. Давление на оборону «Астаны» дало свои плоды. На 72-й минуте счет сравнял французский легионер «Каспия» Билял Себаихи, а спустя три минуты Максим Маруcич и вовсе вывел актауский клуб вперед. До перерыв счет не изменился. «Каспий» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

У «Астаны» остался 21 балл и второе место в чемпионате. У лидирующего «Кайрата», который провел на один матч меньше — 25 очков. «Каспий» набрал семь очков и поднялся на десятое место.

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