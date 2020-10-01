«Барселона» подписала 19-летнего защитника. Это первый американец в истории клуба

19-летний американец, подписав с каталонцами пятилетний контракт, стал первым представителем своей страны в «Барселоне». Клаусула за защитника составляет 400 миллионов евро. По данным СМИ, голландский клуб получил компенсацию в размере 20 миллионов евро.