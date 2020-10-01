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16:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» подписала 19-летнего защитника. Это первый американец в истории клуба

Защитник «Аякса» Серджино Дест стал игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт каталонцев.

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Источник: Спорт-Экспресс

19-летний американец, подписав с каталонцами пятилетний контракт, стал первым представителем своей страны в «Барселоне». Клаусула за защитника составляет 400 миллионов евро. По данным СМИ, голландский клуб получил компенсацию в размере 20 миллионов евро.

На счету американца 2 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Деста в 18 миллионов евро.

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