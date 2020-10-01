Матч «Дженоа» в Серии А отменен из-за массового заражения игроков коронавирусом
ТАСС, 1 октября. Футбольный матч между итальянскими «Дженоа» и «Торино» в рамках третьего тура Серии А отменен
ТАСС, 1 октября. Футбольный матч между итальянскими «Дженоа» и «Торино» в рамках третьего тура Серии А отменен
Матч против «Торино» должен был пройти 3 октября.
В среду
В четверг «Ростов» объявил о трансфере узбекистанского нападающего Элдора Шомуродова в «Дженоа».
После двух туров итальянская команда имеет три очка и идет на 13-м месте в таблице чемпионата Италии.