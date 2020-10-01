Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
ЧФР
КуПС
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Леванте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо З
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Арарат-Армения
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Лех
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:00
Слован Л
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Шинник
30
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:30
Янг Бойз
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:30
Дандолк
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
22:30
Сельта
Барселона
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Чертаново
П 6:5
00
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
17:00 (мск), источник: ТАСС

Матч «Дженоа» в Серии А отменен из-за массового заражения игроков коронавирусом

ТАСС, 1 октября. Футбольный матч между итальянскими «Дженоа» и «Торино» в рамках третьего тура Серии А отменен из-за массового заражения игроков генуэзской команды коронавирусом. Об этом сообщает портал Tuttomercato.

Наверх
Источник: Reuters

Матч против «Торино» должен был пройти 3 октября.

В среду пресс-служба «Дженоа» сообщила об 11 положительных результатах тестов на коронавирус среди игроков и четырех — среди представителей клуба.

В четверг «Ростов» объявил о трансфере узбекистанского нападающего Элдора Шомуродова в «Дженоа».

После двух туров итальянская команда имеет три очка и идет на 13-м месте в таблице чемпионата Италии.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Краснодар» заслужил Лигу чемпионов. РПЛ три клуба — нет
Кучеров поил пивом владельца клуба. Чемпионский парад «Тампы»
«Барселона» подписала первого американца в истории клуба
«Ростов» объявил о переходе Эльдора Шомуродова в «Дженоа»
Денис Глушаков перешел в клуб РПЛ
В «Енисее» вспышка коронавируса, команда сыграет всемером
Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь