Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Барселона
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
Тирана
30
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Лудогорец
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Селтик
01
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Карабах
03
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Риека
01
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Фехервар
31
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Леванте
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо З
Флора
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Арарат-Армения
Црвена Звезда
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
ПСВ
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Лех
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Гранада
13
Футбол. Еврокубки
20:00
Слован Л
АПОЭЛ
10
Футбол. Еврокубки
18:30
ЧФР
КуПС
31
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Шинник
30
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Чертаново
П 6:5
00
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
22:35 (мск), источник: Vesti.kz

Погоня за «Атырау» и шансы «Актобе». В первой лиге близится к завершению первый круг

В двух конференциях пройдет седьмой тур.

Наверх
Источник: Instagram

В первой лиге Казахстана по футболу перед вторым кругом обострена борьба за лидерство в обеих конференциях. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, о турнирных раскладах.

В первой конференции перед финишем первого круга лидером является «Кыран». Клуб из Туркестанской области потерпел поражение от «Махтаарала» (1:2) и не смог оторваться от преследователя в лице «Актобе». «Красно-белые» же имеют матч в запасе. Накануне они в упорном поединке обыграли «Арысь» — 2:1. Решающий гол на 88-й минуте забил Ардак Саулет.

Причем в начале недели некоторые источники сообщили об отставке главного тренера «Актобе» Алексея Петрушина. Причина — слабое выступление команды на старте сезона. К слову, перед озвученной об увольнении россиянина информации у «Актобе» была одна победа и две ничьи. Это единственный клуб в данной группе, который идет без поражений. Сейчас у «красно-белых» 11 очков. Они на два балла отстают от «Кырана». В случае победы над «Алтаем», «Актобе» завершит первый круг в статусе лидера конференции. Матч пройдет в Шымкенте 3 октября.

Во второй конференции за первое место наметилась еще более острая борьба. «Атырау» с 13-ю очками возглавляет таблицу. На втором месте идет уральский «Акжайык», у которого 11 баллов. Соперники 4 октября сыграют между собой в Талгаре. Победа любого из них гарантирует выход в лидеры. При этом поражение может отбросить «Акжайык» на третью строчку, поскольку находящийся сейчас на ней «СДЮСШОР № 8» из Нур-Султана набрал десять очков и в этот же день сыграет с «Жетысу Б».

Вообще, у столичного клуба хорошие шансы при определенных условиях подняться на второе место. Его устроит поражение как «Атырау», так и «Акжайыка». Если проиграют «нефтяники», то СДЮСШОР № 8 разделит с ними второе и третье места. И даже ничья в этом поединке будет на руку клубу из Нур-Султана. Правда, СДЮСШОР № 8 в своем матче должна обыграть соперника из Талдыкоргана.

Cтоличный клуб — на данный момент единственный, кто смог отобрать очки у «Атырау». Их матч завершился результативной ничьей — 2:2.

Напомним, по итогам турнира в премьер-лигу выйдут победители двух конференций.

Дальше без казахстанцев. Елена Рыбакина вылетела с "Ролан Гаррос"
Месси против Роналду. 10 главных интриг группового этапа ЛЧ
«Кокорин ждет меня в «Спартаке». Интервью с Глушаковым
Загитова пропустит серию Гран-при сезона-2020/2021
С кем не залечь на дно. Что надо знать о наших соперниках в ЛЧ
Хет-трик Карнаухова принес ЦСКА победу в матче против «Спартака»
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
УЕФА раздала награды лучшим игрокам ЛЧ. У «Баварии» — 5 из 6
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь