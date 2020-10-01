Погоня за «Атырау» и шансы «Актобе». В первой лиге близится к завершению первый круг

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В первой лиге Казахстана по футболу перед вторым кругом обострена борьба за лидерство в обеих конференциях. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, о турнирных раскладах.

В первой конференции перед финишем первого круга лидером является «Кыран». Клуб из Туркестанской области потерпел поражение от «Махтаарала» (1:2) и не смог оторваться от преследователя в лице «Актобе». «Красно-белые» же имеют матч в запасе. Накануне они в упорном поединке обыграли «Арысь» — 2:1. Решающий гол на 88-й минуте забил Ардак Саулет.

Причем в начале недели некоторые источники сообщили об отставке главного тренера «Актобе» Алексея Петрушина. Причина — слабое выступление команды на старте сезона. К слову, перед озвученной об увольнении россиянина информации у «Актобе» была одна победа и две ничьи. Это единственный клуб в данной группе, который идет без поражений. Сейчас у «красно-белых» 11 очков. Они на два балла отстают от «Кырана». В случае победы над «Алтаем», «Актобе» завершит первый круг в статусе лидера конференции. Матч пройдет в Шымкенте 3 октября.

Во второй конференции за первое место наметилась еще более острая борьба. «Атырау» с 13-ю очками возглавляет таблицу. На втором месте идет уральский «Акжайык», у которого 11 баллов. Соперники 4 октября сыграют между собой в Талгаре. Победа любого из них гарантирует выход в лидеры. При этом поражение может отбросить «Акжайык» на третью строчку, поскольку находящийся сейчас на ней «СДЮСШОР № 8» из Нур-Султана набрал десять очков и в этот же день сыграет с «Жетысу Б».

Вообще, у столичного клуба хорошие шансы при определенных условиях подняться на второе место. Его устроит поражение как «Атырау», так и «Акжайыка». Если проиграют «нефтяники», то СДЮСШОР № 8 разделит с ними второе и третье места. И даже ничья в этом поединке будет на руку клубу из Нур-Султана. Правда, СДЮСШОР № 8 в своем матче должна обыграть соперника из Талдыкоргана.

Cтоличный клуб — на данный момент единственный, кто смог отобрать очки у «Атырау». Их матч завершился результативной ничьей — 2:2.