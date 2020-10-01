«Кайрат» не сумел победить «Шахтер» в КПЛ, «Астана» отстает на 5 очков
Карагандинский клуб отобрал очки у лидера чемпионата.
Карагандинский клуб отобрал очки у лидера чемпионата.
Алматинский «Кайрат» в матче 12-го тура КПЛ не сумел обыграть карагандинский «Шахтер» и упрочить свое лидерство в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первый тайм получился небогатым на события. «Горняки» играли от обороны, алматинцы пытались взломать защитные редуты соперника. За пару минут до перерыва атакующий полузащитник «Шахтера» Мохамед Усман в столкновении с Дино Микановичем получил повреждение. Игрока увезли с поля на машине скорой помощи.
Открыть счет алматинцы смогли на 64-й минуте благодаря точному удару Вагнера Лава. Бразилец воспользовался отскоком после вброса мяча из аута и пробил в верхний угол ворот. Карагандинцы сумели отыграться на 83-й минуте. После подачи штрафного на выходе ошибся вратарь «Кайрата» Даниил Устименко. Вышедший на замену Айдос Татыбаев кивком головы отправил мяч в ворота.
До финального свистка счет не изменился. Это вторая подряд ничья для «Кайрата». В прошлом туре алматинцы не смогли победить кокшетауский «Окжетпес», встреча закончилась со счетом 3:3.
«Кайрат» набрал 26 очков и на пять очков оторвался от идущей на втором месте «Астаны». Столичный клуб сегодня сенсационно проиграл аутсайдеру чемпионата «Каспию» — 1:2.