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1 октября, источник: Матч ТВ

«Кадис» вдевятером обыграл «Атлетик», «Севилья» победила «Леванте»

Продолжаются матчи 4-го тура чемпионата Испании.

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«Кадис» победил «Атлетик» в 4-м туре чемпионата Испании.

Испания 2020/2021
Тур 4, 1.10.2020, 20:00

Атлетик0Кадис1

При этом автором единственного гола стал полузащитник «Атлетика» Унаи Лопес, который на 57-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Отметим, что по ходу встречи два футболиста «Кадиса» получили красные карточки. На 48-й минуте был удален защитник Карлос Акапо, а на 70-й минуте поле покинул форвард Альваро Негредо.

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В параллельной встрече «Севилья» вырвала победу в игре с «Леванте», когда Юссеф Эн-Несири забил гол в компенсированное арбитром время.

Испания 2020/2021
Тур 4, 1.10.2020, 20:00

Севилья1Леванте0

Напомним, севильцы стали соперниками «Краснодара» по групповому раунде Лиги чемпионов.

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В турнирной таблице «Севилья» имеет 6 очков после двух матчей, «Кадис» набрал столько же очков в четырех играх. «Атлетик» и «Леванте» имеют по три очка после трех встреч.

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