«Кадис» вдевятером обыграл «Атлетик», «Севилья» победила «Леванте»

«Кадис» победил «Атлетик» в 4-м туре чемпионата Испании.

Испания 2020/2021 Тур 4, 1.10.2020, 20:00 Атлетик 0 Кадис 1

При этом автором единственного гола стал полузащитник «Атлетика» Унаи Лопес, который на 57-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Отметим, что по ходу встречи два футболиста «Кадиса» получили красные карточки. На 48-й минуте был удален защитник Карлос Акапо, а на 70-й минуте поле покинул форвард Альваро Негредо.

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В параллельной встрече «Севилья» вырвала победу в игре с «Леванте», когда Юссеф Эн-Несири забил гол в компенсированное арбитром время.

Испания 2020/2021 Тур 4, 1.10.2020, 20:00 Севилья 1 Леванте 0

Напомним, севильцы стали соперниками «Краснодара» по групповому раунде Лиги чемпионов.

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