«Кадис» вдевятером обыграл «Атлетик», «Севилья» победила «Леванте»
Продолжаются матчи 4-го тура чемпионата Испании.
Продолжаются матчи 4-го тура чемпионата Испании.
«Кадис» победил «Атлетик» в 4-м туре чемпионата Испании.
При этом автором единственного гола стал полузащитник «Атлетика» Унаи Лопес, который на 57-й минуте отправил мяч в свои ворота.
Отметим, что по ходу встречи два футболиста «Кадиса» получили красные карточки. На 48-й минуте был удален защитник Карлос Акапо, а на 70-й минуте поле покинул форвард Альваро Негредо.
В параллельной встрече «Севилья» вырвала победу в игре с «Леванте», когда Юссеф
Напомним, севильцы стали соперниками «Краснодара» по групповому раунде Лиги чемпионов.
В турнирной таблице «Севилья» имеет 6 очков после двух матчей, «Кадис» набрал столько же очков в четырех играх. «Атлетик» и «Леванте» имеют по три очка после трех встреч.