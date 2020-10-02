«Ман Сити» сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Кубка английской лиги
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» будет соперником «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» будет соперником «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, сообщается на сайте турнира.
Жеребьевка состоялась в четверг. Полностью состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:
«Сток Сити» — «Тоттенхэм»,
«Брентфорд» — «Ньюкасл»,
«Арсенал» — «Манчестер Сити»,
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
Матчи данной стадии розыгрыша турнира состоятся на неделе, которая начнется 21 декабря. «Манчестер Сити» является действующим обладателем титула.