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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ман Сити» сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Кубка английской лиги

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» будет соперником «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Reuters

Жеребьевка состоялась в четверг. Полностью состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:

«Сток Сити» — «Тоттенхэм»,

«Брентфорд» — «Ньюкасл»,

«Арсенал» — «Манчестер Сити»,

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Матчи данной стадии розыгрыша турнира состоятся на неделе, которая начнется 21 декабря. «Манчестер Сити» является действующим обладателем титула.

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