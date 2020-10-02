Убийственный тандем: Фати и Месси снова обеспечили «Барсе» победу

Источник: AFP 2020

Месси и единство

В преддверии нового тура Месси заговорил впервые после своего нашумевшего интервью, в котором он объявил о решении остаться в «Барселоне» и разнес руководство каталонского клуба. На этот раз аргентинец решил напрямую обратиться к болельщикам, и тон его высказываний был принципиально другим. Лео признался, что мог допускать ошибки, и какие-то его слова могли понравиться далеко не всем, однако двигало им исключительно желание сделать «Барсу» лучше и сильнее. Сейчас же пришло время объединиться и двигаться к одной цели.

Пожалуй, именно эти слова — главный итог стартового матча против «Вильярреала» (4:0). Месси точно не нашел общий язык с клубным менеджментом, однако примирился с самим собой, поняв, каким классным может быть футбол с новым тренером. «Капитан очень хорошо проявил себя, призвав к единству. Надеюсь, теперь будет спокойнее, чем в последнее время», — признался потом Роналд Куман. А еще голландец заметил: он не знает, в его ли силах сделать Месси счастливым, но ему нужно подобрать лучшую роль на поле, чтобы Лео мог блистать.

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Новый рекорд Фати

В случае с матчем в Виго, где играть пришлось при порывистом ветре и под проливным дождем, позиция капитана оказалось той же, что и в стартовом туре. Формально Месси располагался на позиции центрального нападающего и до тех пор, пока игра шла в равных составах, практически не участвовал в оборонительных действиях. При этом Месси по ситуации брал на себя роль плеймейкера, однако не опускался так глубоко, как во времена Кике Сетьена. В этом случае фланги сужали крайние форварды — Фати и Гризманн. И, естественно, Лео менялся с ними позициями.

Состав «Барсы» был тем же, что начинал громить «Вильярреал». Перенесший коронавирус Пьянич снова начал игру на скамейке запасных и, как и в минувшее воскресенье, увидел оттуда быстрый гол Фати. Классно решивший момент 17-летний вундеркинд в этот момент превзошел Месси: для десяти голов в ла лиге ему хватило 26 матчей, тогда как аргентинцу потребовалось на четыре игры больше. В роли же ассистента Фати выступил подобравший мяч перед штрафной Филиппе Коутинью. Бразилец вцепился в возможность остаться на «Камп Ноу» и выглядит великолепно. Как рассказал недавно полузащитник, его вдохновила беседа с Куманом, а выступления в «Баварии» показали, насколько для реализации таланта важна дополнительная физподготовка.

Два гола вдесятером

<iframe allow="autoplay" allowfullscreen width="560" height="315" frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=smotri_share&viewMode=external&brandsafety=&noSound=1&utm=shareembed&startId=1024591"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но насколько интересна «Барса» в атаке, настолько же очевидны ее проблемы в обороне. Покупка у «Аякса» американского таланта Деста, который может сыграть на обоих флангах, принципиально их не решает. Команде нужен центральный защитник, а с учетом финансовых сложностей — еще и деньги. Например, в атаке перспективы приобретения у «Лиона» Депая завязаны на переход Дембеле в «МЮ». Оборону же хотят укрепить, вернув из «Манчестер Сити» своего воспитанника Эрика Гарсию. В столице Каталонии рассчитывают, что «горожане» не будут задирать цену, так как продлевать истекающий будущим летом контракт с английским клубом 19-летний футболист отказался.

Но лучше все же трудоустроить Юмтити, которого Куман даже не упомянул, перечисляя имеющихся в его распоряжении игроков обороны. Те же, в кого тренер верит, в четверг не выглядели образцом надежности. Пике, например, еще в первом тайме увидел перед собой красную карточку, однако Карлос Дель Серро поторопился, не обратив внимания на отмашку ассистента. Никакого фола «последней надежды» не было, так как сбитый с ног Суарес находился в офсайде. Лангле же до перерыва не доиграл, получив второе предупреждение, из-за чего гостям пришлось жертвовать Гризманном и выпускать защитника Араухо.

Игра в меньшинстве автоматически превращала второй тайм в нервотрепку, только напряжение снял Месси. Сольный рейд каталонской «десятки» завершился срезкой Оласы в свои ворота, и дал «Барсе» возможность играть по счету с солидным преимуществом. Впрочем, оберегать его сине-гранатовые не собирались. Они снова выиграли крупно, и увезли из Виго три очка впервые с апреля 2015-го. Для полного счастья не хватило только гола капитана, который уже несколько лет не забивал на «Балаидосе». В этот раз добиванию Месси помешал микроскопический офсайд, но третье взятие ворот в исполнении Сержи Роберто — заслуга аргентинского гения. Он снова счастлив, а уже в воскресенье «Барсу» ждет серьезный экзамен — на «Камп Ноу» приедет «Севилья».