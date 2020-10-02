Убийственный тандем: Фати и Месси снова обеспечили «Барсе» победу
Каталонцы выиграли с крупным счетом (3:0) и второй свой матч, хотя уже в первом тайме остались в меньшинстве.
Каталонцы выиграли с крупным счетом (3:0) и второй свой матч, хотя уже в первом тайме остались в меньшинстве.
В преддверии нового тура Месси заговорил впервые после своего нашумевшего интервью, в котором он объявил о решении остаться в «Барселоне» и разнес руководство каталонского клуба. На этот раз аргентинец решил напрямую обратиться к болельщикам, и тон его высказываний был принципиально другим. Лео признался, что мог допускать ошибки, и
Пожалуй, именно эти слова — главный итог стартового матча против «Вильярреала» (4:0). Месси точно не нашел общий язык с клубным менеджментом, однако примирился с самим собой, поняв, каким классным может быть футбол с новым тренером. «Капитан очень хорошо проявил себя, призвав к единству. Надеюсь, теперь будет спокойнее, чем в последнее время», — признался потом Роналд Куман. А еще голландец заметил: он не знает, в его ли силах сделать Месси счастливым, но ему нужно подобрать лучшую роль на поле, чтобы Лео мог блистать.
В случае с матчем в Виго, где играть пришлось при порывистом ветре и под проливным дождем, позиция капитана оказалось той же, что и в стартовом туре. Формально Месси располагался на позиции центрального нападающего и до тех пор, пока игра шла в равных составах, практически не участвовал в оборонительных действиях. При этом Месси по ситуации брал на себя роль плеймейкера, однако не опускался так глубоко, как во времена Кике Сетьена. В этом случае фланги сужали крайние форварды — Фати и Гризманн. И, естественно, Лео менялся с ними позициями.
Состав «Барсы» был тем же, что начинал громить «Вильярреал». Перенесший коронавирус Пьянич снова начал игру на скамейке запасных и, как и в минувшее воскресенье, увидел оттуда быстрый гол Фати. Классно решивший момент 17-летний вундеркинд в этот момент превзошел Месси: для десяти голов в ла лиге ему хватило 26 матчей, тогда как аргентинцу потребовалось на четыре игры больше. В роли же ассистента Фати выступил подобравший мяч перед штрафной Филиппе Коутинью. Бразилец вцепился в возможность остаться на «Камп Ноу» и выглядит великолепно. Как рассказал недавно полузащитник, его вдохновила беседа с Куманом, а выступления в «Баварии» показали, насколько для реализации таланта важна дополнительная физподготовка.
Но насколько интересна «Барса» в атаке, настолько же очевидны ее проблемы в обороне. Покупка у «Аякса» американского таланта Деста, который может сыграть на обоих флангах, принципиально их не решает. Команде нужен центральный защитник, а с учетом финансовых сложностей — еще и деньги. Например, в атаке перспективы приобретения у «Лиона» Депая завязаны на переход Дембеле в «МЮ». Оборону же хотят укрепить, вернув из «Манчестер Сити» своего воспитанника Эрика Гарсию. В столице Каталонии рассчитывают, что «горожане» не будут задирать цену, так как продлевать истекающий будущим летом контракт с английским клубом 19-летний футболист отказался.
Но лучше все же трудоустроить Юмтити, которого Куман даже не упомянул, перечисляя имеющихся в его распоряжении игроков обороны. Те же, в кого тренер верит, в четверг не выглядели образцом надежности. Пике, например, еще в первом тайме увидел перед собой красную карточку, однако Карлос Дель Серро поторопился, не обратив внимания на отмашку ассистента. Никакого фола «последней надежды» не было, так как сбитый с ног Суарес находился в офсайде. Лангле же до перерыва не доиграл, получив второе предупреждение,
Игра в меньшинстве автоматически превращала второй тайм в нервотрепку, только напряжение снял Месси. Сольный рейд каталонской «десятки» завершился срезкой Оласы в свои ворота, и дал «Барсе» возможность играть по счету с солидным преимуществом. Впрочем, оберегать его
Андрей Кузичев