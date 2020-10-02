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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый клуб Шомуродова объявил о трёх случаях заражения коронавирусом

«Дженоа» на официальном сайте сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

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Источник: Reuters

Результаты тестов полузащитников Петара Брлека и Миха Зайца оказались положительными. К тому же коронавирусной инфекцией заразился тренер вратарей Вальтер Брессан. Сообщается, что все заражённые были отправлены на карантин, а «Дженоа» приостановил тренировочный процесс до 5 октября.

Ранее клуб объявил о 14 заразившихся коронавирусом, включая 11 футболистов: Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шоне, Давид Дзаппакоста.

Напомним, вчера, 1 октября, «Ростов» объявил о переходе нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа».

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