Новый клуб Шомуродова объявил о трёх случаях заражения коронавирусом

Результаты тестов полузащитников Петара Брлека и Миха Зайца оказались положительными. К тому же коронавирусной инфекцией заразился тренер вратарей Вальтер Брессан. Сообщается, что все заражённые были отправлены на карантин, а «Дженоа» приостановил тренировочный процесс до 5 октября.



Ранее клуб объявил о 14 заразившихся коронавирусом, включая 11 футболистов: Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шоне, Давид Дзаппакоста.



Напомним, вчера, 1 октября, «Ростов» объявил о переходе нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа».