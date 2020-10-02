Футболисты минского «Динамо» победили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

Оба мяча в сегодняшнем поединке на поле столичного стадиона «Трактор» динамовцы забили в первой половине игры с пенальти. На 25-й минуте счет открыл Евгений Шикавка, а через 10 минут гол забил Иван Бахар. В середине второго тайма у гостей отличился Александр Джигеро.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 49 очков (25 матчей), «Неман» (Гродно) — 47 (25), «Шахтер» (Солигорск) — 46 (24), «Ислочь» (Минский район) — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (25), «Рух» (Брест) — 39 (25), «Динамо» (Минск) — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (24), «Витебск» — 31 (25), «Минск» — 31 (24), «Славия» (Мозырь) — 28 (23), «Слуцк» — 21 (23), «Городея» — 21 (25), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (25).
Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.