Футболисты минского «Динамо» победили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

Оба мяча в сегодняшнем поединке на поле столичного стадиона «Трактор» динамовцы забили в первой половине игры с пенальти. На 25-й минуте счет открыл Евгений Шикавка, а через 10 минут гол забил Иван Бахар. В середине второго тайма у гостей отличился Александр Джигеро.