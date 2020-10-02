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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» обыграл «Жетысу» в 12-м туре КПЛ и сместил «Ордабасы» с третьего места в чемпионате

Костанайский «Тобол» в 12-м туре КПЛ со счетом 2:0 обыграл «Жетысу». Эта победа позволила команде Григория Бабаяна подняться на третье место в чемпионате, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В первом тайме ближе к тому, чтобы повести в счете, были футболисты «Тобола». Но на последнем рубеже у «Жетысу» отлично играл Алмат Бекбаев.

Во втором тайме темп игры ускорился и команды раскрылись. На 53-й минуте после паса Сенина Себаи Джаба Канкава попал в дальний угол после удара с 15 метров — 1:0. Спустя шесть минут «Тобол» увеличил свое преимущество. После ошибки обороны Жереми Манзорро убежал практически один на один с Бекбаевым и перебросил мяч через вратаря — 2:0.

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 20 очков в 11 играх и вплотную приблизился к «Астане», идущей на втором месте. Команды разделяет всего один балл. Лидирует с отрывом в пять очков алматинский «Кайрат».

Добавим, что ранее два матча 12 тура КПЛ завершились вничью. Выявить победителя не смогли «Кайсар» и «Окжетпес» (0:0) и «Ордабасы» с «Таразом» (1:1).

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