«Тобол» обыграл «Жетысу» в 12-м туре КПЛ и сместил «Ордабасы» с третьего места в чемпионате

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В первом тайме ближе к тому, чтобы повести в счете, были футболисты «Тобола». Но на последнем рубеже у «Жетысу» отлично играл Алмат Бекбаев.

Во втором тайме темп игры ускорился и команды раскрылись. На 53-й минуте после паса Сенина Себаи Джаба Канкава попал в дальний угол после удара с 15 метров — 1:0. Спустя шесть минут «Тобол» увеличил свое преимущество. После ошибки обороны Жереми Манзорро убежал практически один на один с Бекбаевым и перебросил мяч через вратаря — 2:0.

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 20 очков в 11 играх и вплотную приблизился к «Астане», идущей на втором месте. Команды разделяет всего один балл. Лидирует с отрывом в пять очков алматинский «Кайрат».