«Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» вышли в четвертьфинал футбольного Кубка Беларуси

С таким же результатом солигорский «Шахтер» победил на выезде футболистов «Слуцка».

В воскресенье, 4 октября, столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».

Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским «Динамо» состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.