«Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» вышли в четвертьфинал футбольного Кубка Беларуси
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Речице футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» уверенно переиграли местный «Спутник», выступающий в первой лиге национального первенства — 4:1.
С таким же результатом солигорский «Шахтер» победил на выезде футболистов «Слуцка».
Еще три встречи 1/8 финала состоятся завтра: «Городея» — «Арсенал» (Дзержинск), «Крумкачы» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Минск».
В воскресенье, 4 октября, столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».
Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским «Динамо» состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.