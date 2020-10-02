«Шеффилд Юнайтед» подписал пятилетний контракт с форвардом «Ливерпуля»
Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер стал игроком «Шеффилд Юнайтед», информируют сайты обоих клубов.
Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер стал игроком «Шеффилд Юнайтед», информируют сайты обоих клубов.
20-летний англичанин подписал с «шершнями» контракт на пять лет. По данным СМИ, сумма сделки составила 24 миллиона фунтов.
Вторую половину сезона-2019/20 Брюстер провел в «Суонси» на правах аренды, на счету игрока 11 голов в 22 матчах за команду.