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20:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шеффилд Юнайтед» подписал пятилетний контракт с форвардом «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер стал игроком «Шеффилд Юнайтед», информируют сайты обоих клубов.

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Источник: Спорт-Экспресс

20-летний англичанин подписал с «шершнями» контракт на пять лет. По данным СМИ, сумма сделки составила 24 миллиона фунтов.

Вторую половину сезона-2019/20 Брюстер провел в «Суонси» на правах аренды, на счету игрока 11 голов в 22 матчах за команду.

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