«Реал» отдал Борху Майораля в аренду «Роме» на два года

Майораль дебютировал в составе первой команды «Реала» в 2015 году и всего провел за нее 33 официальных матча, в которых забил 7 мячей. В сезоне-2016/17 форвард выступал на правах аренды за немецкий «Вольфсбург», а с 2018 по 2020 год — также в аренде в испанском «Леванте».