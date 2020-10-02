«Реал» отдал Борху Майораля в аренду «Роме» на два года
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Борха Майораль перешел на правах аренды в итальянскую «Рому», сообщается на сайте испанского клуба.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Борха Майораль перешел на правах аренды в итальянскую «Рому», сообщается на сайте испанского клуба.
Как отмечается, срок аренды 23-летнего нападающего рассчитан на два сезона — до 30 июня 2022 года.
Майораль дебютировал в составе первой команды «Реала» в 2015 году и всего провел за нее 33 официальных матча, в которых забил 7 мячей. В сезоне-2016/17 форвард выступал на правах аренды за немецкий «Вольфсбург», а с 2018 по 2020 год — также в аренде в испанском «Леванте».