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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «ПСЖ» об аренде Алли

«Тоттенхэм Хотспур» не собирается отдавать полузащитника Деле Алли в аренду «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

По информации источника, «шпоры» отклонили вторую заявку парижан. Французский клуб хочет успеть подписать хавбека сборной Англии до закрытия трансферного окна в понедельник, 5 октября. Сообщалось, что «ПСЖ» предлагает годовой договор аренды. Однако в «Тоттенхэме» утверждают, что Алли не покинет команду, клуб рассчитывает на него в дальнейших матчах.

Ранее появилась информация, что у Алли конфликт с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Сумма трансфера составила € 6,63 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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