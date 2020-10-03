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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

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Источник: AP 2020

Футболист был отправлен на самоизоляцию в соответствии с необходимыми рекомендациями. Сообщается, что у Мане проявились незначительные симптомы заражения, но в целом сенегальский форвард чувствует себя неплохо.

«Как и в случае с Тьяго Алькантарой, “Ливерпуль” соблюдает и будет продолжать следовать всем протоколам, касающимся COVID-19, и Мане будет находиться на карантине в течение необходимого периода времени», — говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.

«Ливерпуль» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Лестер Сити».

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