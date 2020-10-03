Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Футболист был отправлен на самоизоляцию в соответствии с необходимыми рекомендациями. Сообщается, что у Мане проявились незначительные симптомы заражения, но в целом сенегальский форвард чувствует себя неплохо.
«Как и в случае с Тьяго Алькантарой, “Ливерпуль” соблюдает и будет продолжать следовать всем протоколам, касающимся COVID-19, и Мане будет находиться на карантине в течение необходимого периода времени», — говорится в заявлении
«Ливерпуль» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской