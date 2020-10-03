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00:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сампдория» обыграла в гостях «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Сампдория» обыграла на выезде «Фиорентину» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Генуи. У победителей отличились Фабио Квальярелла (42-я минута, с пенальти) и Валерио Верре (83), у хозяев гол забил Душан Влахович (72).

«Сампдория» одержала первую победу на старте сезона после двух поражений, «Фиорентина» проиграла второй матч подряд после победы в первом туре.

Фиорентина
1:2
Первый тайм: 0:1
Сампдория
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