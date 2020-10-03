«Сампдория» обыграла в гостях «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в пятницу во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Генуи. У победителей отличились Фабио Квальярелла (42-я минута, с пенальти) и Валерио Верре (83), у хозяев гол забил Душан Влахович (72).