«ПСЖ» разгромил «Анже» в матче чемпионата Франции, Неймар оформил дубль

Встреча, прошедшая в пятницу в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Неймар оформил дубль (36-я и 47-я минуты), также у хозяев мячи забили Алессандро Флоренци (7), Юлиан Дракслер (57), Идрисса Гуйе (71) и Килиан Мбаппе (84). У гостей отличился Исмаэль Траоре (52).
«ПСЖ» одержал четвертую победу подряд после двух поражений на старте нового сезона и, набрав 12 очков, поднялся на второе место в таблице лиги 1. «Анже» (9 баллов) идет на восьмой строчке.
Неймар подозревался в расистских комментариях во время матча с «Марселем» (0:1), который прошел в Париже 13 сентября, в отношении игрока соперников Альваро Гонсалеса. При этом испанский игрок «Марселя» обвинялся в таком же проступке по отношению к бразильцу. Обоим футболистам грозила многоматчевая дисквалификация, но в итоге дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) не нашла оснований для санкций в отношении игроков.