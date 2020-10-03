«ПСЖ» разгромил «Анже» в матче чемпионата Франции, Неймар оформил дубль

Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в пятницу в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Неймар оформил дубль (36-я и 47-я минуты), также у хозяев мячи забили Алессандро Флоренци (7), Юлиан Дракслер (57), Идрисса Гуйе (71) и Килиан Мбаппе (84). У гостей отличился Исмаэль Траоре (52).

«ПСЖ» одержал четвертую победу подряд после двух поражений на старте нового сезона и, набрав 12 очков, поднялся на второе место в таблице лиги 1. «Анже» (9 баллов) идет на восьмой строчке.