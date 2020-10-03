В составе «Фейенорда» выявлена вспышка коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, в преддверии матча чемпионата Нидерландов против «Виллема II», который пройдет 4 октября, роттердамская команда прошла тестирование на коронавирус, и анализы двух игроков показали положительный результат на инфекцию.

Оба игрока помещены в карантин и не примут участие в матче в воскресенье, а также в тренировках команды в ближайшее время. Имена футболистов, сдавших положительные тесты на COVID-19, не разглашаются.