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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В составе «Фейенорда» выявлена вспышка коронавируса

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Среди футболистов голландского «Фейенорда», ставшего соперником московского ЦСКА по группе Лиги Европы, выявлена вспышка коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба из Роттердама.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, в преддверии матча чемпионата Нидерландов против «Виллема II», который пройдет 4 октября, роттердамская команда прошла тестирование на коронавирус, и анализы двух игроков показали положительный результат на инфекцию.

Оба игрока помещены в карантин и не примут участие в матче в воскресенье, а также в тренировках команды в ближайшее время. Имена футболистов, сдавших положительные тесты на COVID-19, не разглашаются.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы, по итогам которой ЦСКА и «Фейенорд» попали в группу K, прошла в пятницу. Также в данном квартете выступят загребское «Динамо» и австрийский «Вольфсберг». Матчи между ЦСКА и «Фейенордом» пройдут 5 ноября в Роттердаме и 26 ноября в Москве.

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