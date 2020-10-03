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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Владение мячом, настрой и вера. Почему победа «Каспия» над «Астаной» не совсем сенсация

Разбираем матч 12-го тура.

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«Каспий» в 12-м туре КПЛ-2020 преподнес сенсацию, обыграв «Астану». Корреспондент Vesti.kz объясняет природу успеха актаусцев.

Умозрительно по всем параметрам фаворитом встречи была «Астана». Столичных игроков, конечно, лихорадит в нынешнем сезоне, но в таких матчах подразумевается, что команда Пола Эшуорта должна брать максимум очков, тем более что она вроде начала приходить в себя.

Казахстанская Премьер-Лига

До определенного времени в игре с «Каспием» все шло по предполагаемому сценарию. «Астана» к концу первого тайма вышла вперед благодаря голу Рунара Мар Сигурьонссона. На сей раз исландец забил с игры. И казалось, что проблем шестикратный чемпион не должен испытать. Он действовал по счету, демонстрируя класс.

«Каспий» взорвался на 72-й минуте, когда Билал Себаихи застал врасплох Дмитрия Непогодова. На 75-й минуте актаусцы вообще сотворили немыслимое. Украинец Максим Марусич замкнул фланговую подачу, шокировав всю футбольную общественность Казахстана. До конца игры, к которой щедро добавили шесть минут, результат не изменился.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча обнаружилась интересная деталь. Актаусцы превзошли соперника по владению мячом (51 процент и 49 соответственно). Причем, это не заключалось в примитивных перекатах вдали от владений соперника и без обострения впереди. «Каспий» смело действовал первым номером на заключительной трети поля, где предписано атаковать.

Вообще в нынешнем сезоне во владении мячом подопечные Срджана Благоевича уступили лишь «Тоболу», остальных соперников превозшли. Конечно, не во всех матчах это оправдалось и решило исход в пользу «Каспия», но ради таких побед, как над «Астаной», стоит стараться и гнуть свою линию.

Астана (Нур-Султан)

Бывший главный тренер «Жениса», «Тобола», «Актобе» и «Окжетпеса» Владимир Муханов в интервью YouTube-каналу Sports True, разбирая предыдущую игру «Каспия» против «Шахтера», где актауский клуб едва не преподнес сенсацию, отметил, что он в 11-м туре показал наиболее привлекательную игру.

«Команда пытается владеть мячом, правильно с точки зрения геометрии располагаются игроки центра поля. Здорово между линиями играли Еркебулан Нургалиев и Руслан Сахалбаев. Они хорошо освобождали фланги для защитников. Уже в завершение: у ворот не хватает проникающих передач и показалось, что группа атаки немного легковесная. Где-то надо продавить. Надо добавить проникающие передачи и больше индивидуальной игры», — отметил специалист.

Победа над чемпионом, несомненно, должна добавить «Каспию» уверенности и веры в себя. Клуб сумел уйти с последнего места, спутав карты в зоне лидеров. Вполне вероятно, что во втором круге команда Благоевича сумеет преподнести еще сюрпризы.

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