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12:17 (мск), источник: БЕЛТА

Концевой — лучший игрок, Седько — автор лучшего гола 25-го тура чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник брестского «Руха» Артем Концевой признан лучшим игроком 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победной домашней игре с футболистами «Слуцка» (5:0) 21-летний хавбек брестского клуба забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Белорусская Высшая Лига

Автором самого красивого гола минувшего тура национального первенства признан полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько. На 5-й минуте игры на поле «Борисов-Арены» против БАТЭ он открыл счет эффектным ударом с острого угла под перекладину. В этой встрече динамовцы выиграли со счетом 4:2.

В чемпионате Беларуси сейчас лидирует БАТЭ, набравший 49 очков в 25 проведенных встречах, на второй позиции гродненский «Неман», у которого на два балла меньше, третьим идет солигорский «Шахтер», имеющий 46 очков.

Матчи 26-го тура пройдут 16—18 октября.

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