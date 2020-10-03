Концевой — лучший игрок, Седько — автор лучшего гола 25-го тура чемпионата Беларуси

В победной домашней игре с футболистами «Слуцка» (5:0) 21-летний хавбек брестского клуба забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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Автором самого красивого гола минувшего тура национального первенства признан полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько. На 5-й минуте игры на поле «Борисов-Арены» против БАТЭ он открыл счет эффектным ударом с острого угла под перекладину. В этой встрече динамовцы выиграли со счетом 4:2.

В чемпионате Беларуси сейчас лидирует БАТЭ, набравший 49 очков в 25 проведенных встречах, на второй позиции гродненский «Неман», у которого на два балла меньше, третьим идет солигорский «Шахтер», имеющий 46 очков.