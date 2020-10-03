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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Это судьба». Защитник «Астаны» — о приезде в Казахстан, работе с Клоппом и матче с «МЮ»

Также назвал лучшего балканского легионера в истории клуба.
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Защитник «Астаны» Антонио Рукавина рассказал об игре под руководством Юргена Клоппа, переходе из «Вильярреала» и ответил на другие вопросы в выпуске программы пресс-службы столичного клуба ANGIME. Его интервью приводит KazFootball.kz.

— Ты играл на чемпионате мира. Что бы ты сейчас выбрал между мундиалем и групповым этапом Лиги чемпионов?

— Я думал, что мы в этом году сыграем в группе Лиги чемпионов, но не получилось. До чемпионата мира еще долго, тогда я уже, наверное, не буду играть, поэтому выберу ЛЧ. Нужно смотреть на вещи позитивно, посмотрим, получится или нет.

— В «Боруссии» ты играл под руководством Юргена Клоппа. В чем секрет его успеха?

— Он тогда не был так популярен, как сейчас. Это был молодой тренер, он работал по плану, который должен был вернуть Дортмунд на вершину. Секрет в том, что у него хорошая связь с игроками и он очень ярко выражает свои эмоции, это видно. И конечно, Клопп — очень сильный тренер. Лучше Гвардиолы и Моуринью на данный момент.

Астана (Нур-Султан)

— Также ты выступал под руководством Мирослава Джукича.

— Да, он мой футбольный отец. Я играл под руководством Джукича в сборной Сербии и «Вальядолиде». Марселино научил меня многому в «Вильярреале». В 30 лет раньше считалось, что ты уже опытный футболист, но я в этом возрасте начал учить футбол.

— Был ты чемпионом Сербии и Казахстана. Какое чемпионство далось сложнее?

— Каждый чемпионат сложен. Я был молодым, когда выступал в «Партизане». Мы соперничали с «Црвеной Звездой», когда играешь за свой клуб, это хорошие эмоции. В Казахстан же я приехал, чтобы завершить карьеру. Но хочется оставить свой след в каждом клубе. «Астана» — хорошая, организованная команда. У каждой лиги есть свои сложности и особенности.

— Когда приезжал в Астану в составе «Вильярреала» на игру Лиги Европы, мог ли подумать, что впоследствии окажешься в Казахстане?

— Это судьба. Мы играли с «Вильярреалом» здесь. Это был первый раз, когда я посетил Казахстан. Всегда было понимание, что это очень далеко. Но все судят Казахстан, хотя о стране толком не знают. Первая мысль: «Уф, далеко и холодно. Футбол там непопулярен». На тот момент я думал, что не самая лучшая идея играть здесь в такую погоду. Минус 20, минус 40. Поэтому для меня было важно, что у стадиона закрывается крыша. Потом увидел поле и подумал, что, возможно, однажды могу здесь оказаться. В итоге, так и получилось. И когда я подписывал контракт, я прекрасно понимал, куда еду. Конечно, за два дня не все увидишь. Поэтому я всегда рассказываю друзьям-футболистам, что «Астана» — хороший клуб.

— В составе «Астаны» ты играл против «Партизана». Какие чувства испытывал в тот момент?

— Это было эмоционально. Жаль, что в Сербии не увидели ту «Астану», которая была раньше. Последняя игра в Белграде ничего не значила. Жаль, что мы два раза проиграли. Я буквально вернулся в то время, когда выступал за «Партизан».

— Тебе довелось забить в ворота «Манчестер Юнайтед», но записали на защитника. Расскажи о своем праздновании.

— Да, это был автогол, но на 90 процентов он был моим. Я отпраздновал гол в стиле игры на скрипке. Просто один мой друг говорил, что это самый точный инструмент в оркестре. Так получилось, я придумал это на ходу.

— В «Астане» сейчас очень много игроков с Балкан. И в истории «Астаны» всегда было много игроков с данного региона. Кого считаешь лучшим игроком за всю историю клуба?

— Ненад Эрич, сто процентов. Это живая легенда клуба. Он сделал очень многое для команды за эти десять лет. Так еще он и капитан команды. Все десять лет его ставили в ворота. В команде есть желание, чтобы он остался еще на один год или насколько он может. Он важен для клуба и для команды.

Отметим, что 36-летний Рукавина выступает за «Астану» с 2018 года. В нынешнем чемпионате из-за травмы он провел только три матча, результативными действиями не отметился.

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