«Актобе» за 15 минут забил два гола «Алтаю» и вышел на первое место в конференции

«Актобе» оказался сильнее «Алтая» в рамках седьмого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч проходил в Шымкенте на поле спорткомплекса БИIК и завершился со счетом 2:0 в пользу «красно-белых». Голы на 70-й и 85-й минутах забили Андрей Часовских и Виталий Волков.

Победа позволила «Актобе» набрать 14 очков и подняться со второго места на первое, тогда как «Алтай» с отставанием на девять баллов оказался на пятой позиции.