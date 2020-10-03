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15:52 (мск), источник: ТАСС

Клуб футболиста Алексея Миранчука «Аталанта» сообщил об одном случае заражения COVID-19

ТАСС, 3 октября. Результат теста на коронавирус одного из футболистов «Аталанты» показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

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COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AP 2020

Отмечается, что инфицированный игрок не имеет симптомов, в клубе предприняты все необходимые меры.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце августа российский полузащитник Алексей Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту». Игрок еще не появлялся на поле в составе новой команды, так как восстанавливается после травмы.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Ранее другой клуб чемпионата Италии «Дженоа» сообщил об 11 положительных результатах тестов на коронавирус среди игроков и четырех — среди представителей клуба.

Аталанта (Бергамо)

В третьем туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет дома с «Кальяри» 4 октября. После двух матчей в активе команды шесть очков.

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