Клуб футболиста Алексея Миранчука «Аталанта» сообщил об одном случае заражения COVID-19

Источник: AP 2020

Отмечается, что инфицированный игрок не имеет симптомов, в клубе предприняты все необходимые меры.

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В конце августа российский полузащитник Алексей Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту». Игрок еще не появлялся на поле в составе новой команды, так как восстанавливается после травмы.

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Ранее другой клуб чемпионата Италии «Дженоа» сообщил об 11 положительных результатах тестов на коронавирус среди игроков и четырех — среди представителей клуба.

Аталанта (Бергамо) Все о команде