Клуб футболиста Алексея Миранчука «Аталанта» сообщил об одном случае заражения COVID-19
ТАСС, 3 октября. Результат теста на коронавирус одного из футболистов «Аталанты» показал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 3 октября. Результат теста на коронавирус одного из футболистов «Аталанты» показал положительный результат. Об этом сообщает
Отмечается, что инфицированный игрок не имеет симптомов, в клубе предприняты все необходимые меры.
В конце августа российский полузащитник Алексей Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту». Игрок еще не появлялся на поле в составе новой команды, так как восстанавливается после травмы.
Ранее другой клуб чемпионата Италии «Дженоа» сообщил об 11 положительных результатах тестов на коронавирус среди игроков и четырех — среди представителей клуба.
В третьем туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет дома с «Кальяри» 4 октября. После двух матчей в активе команды шесть очков.