«Эйбар» вдесятером вырвал победу в матче с «Вальядолидом»
«Вальядолид» на своем поле уступил «Эйбару» в 5-м туре Примеры.
«Вальядолид» на своем поле уступил «Эйбару» в 5-м туре Примеры.
Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. В первом тайме на гол защитника «Эйбара» Родриго Бургоса с пенальти «Вальядолид» ответил точным ударом Тони.
В начале второй половины игры форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола не реализовал удар с 11-метровой отметки, а с 74-й минуты «Эйбар» играл вдесятером после удаления Папа Диопа. Тем не менее в компенсированное арбитром время гости вырвали победу благодаря голу Кевина Родригеса.
Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Испании «Эйбар» (4 очка) временно поднялся на 13-е место. «Вальядолид» (2) идет 19-м.