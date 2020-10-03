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16:18 (мск), источник: Матч ТВ

«Эйбар» вдесятером вырвал победу в матче с «Вальядолидом»

«Вальядолид» на своем поле уступил «Эйбару» в 5-м туре Примеры.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. В первом тайме на гол защитника «Эйбара» Родриго Бургоса с пенальти «Вальядолид» ответил точным ударом Тони.

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Испанская Ла Лига

В начале второй половины игры форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола не реализовал удар с 11-метровой отметки, а с 74-й минуты «Эйбар» играл вдесятером после удаления Папа Диопа. Тем не менее в компенсированное арбитром время гости вырвали победу благодаря голу Кевина Родригеса.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Испании «Эйбар» (4 очка) временно поднялся на 13-е место. «Вальядолид» (2) идет 19-м.

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Первый тайм: 1:1
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