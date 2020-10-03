«Эйбар» вдесятером вырвал победу в матче с «Вальядолидом»

Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. В первом тайме на гол защитника «Эйбара» Родриго Бургоса с пенальти «Вальядолид» ответил точным ударом Тони.

В начале второй половины игры форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола не реализовал удар с 11-метровой отметки, а с 74-й минуты «Эйбар» играл вдесятером после удаления Папа Диопа. Тем не менее в компенсированное арбитром время гости вырвали победу благодаря голу Кевина Родригеса.