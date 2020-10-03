Футболисты «Ислочи» стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси

Сегодня в поединке 1/8 финала в Минске подопечные Виталия Жуковского разгромили представителя первой лиги национального чемпионата столичный клуб «Крумкачы» со счетом 4:0.

Также сегодня состоятся еще две встречи 1/8 финала: «Городея» — «Арсенал» (Дзержинск), «Рух» (Брест) — «Минск».

Вчера футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» уверенно переиграли в Речице местный «Спутник», выступающий в первой лиге национального первенства, — 4:1. Солигорский «Шахтер» с таким же результатом победил на выезде футболистов «Слуцка».

В воскресенье, 4 октября, столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».