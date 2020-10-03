Футболисты «Ислочи» стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» уверенно вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» уверенно вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала в Минске подопечные Виталия Жуковского разгромили представителя первой лиги национального чемпионата столичный клуб «Крумкачы» со счетом 4:0.
Также сегодня состоятся еще две встречи 1/8 финала: «Городея» — «Арсенал» (Дзержинск), «Рух» (Брест) — «Минск».
Вчера футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» уверенно переиграли в Речице местный «Спутник», выступающий в первой лиге национального первенства, — 4:1. Солигорский «Шахтер» с таким же результатом победил на выезде футболистов «Слуцка».
В воскресенье, 4 октября, столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».
Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским «Динамо» состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.