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16:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» уверенно вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 1/8 финала в Минске подопечные Виталия Жуковского разгромили представителя первой лиги национального чемпионата столичный клуб «Крумкачы» со счетом 4:0.

Также сегодня состоятся еще две встречи 1/8 финала: «Городея» — «Арсенал» (Дзержинск), «Рух» (Брест) — «Минск».

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«Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» вышли в четвертьфинал футбольного Кубка Беларуси

Вчера футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» уверенно переиграли в Речице местный «Спутник», выступающий в первой лиге национального первенства, — 4:1. Солигорский «Шахтер» с таким же результатом победил на выезде футболистов «Слуцка».

В воскресенье, 4 октября, столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».

Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским «Динамо» состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.

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