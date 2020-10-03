«Арысь» выиграл третий матч в чемпионате и закрепился на третьем месте

«Арысь» одержал победу над «Махтааралом» в рамках седьмого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Шымкенте на поле спорткомплекса БИIК и завершился со счетом 2:1. У победителей на 35-й и 45+1-й минутах отличились Абдулла Набиев и Искандер Холмурзаев. В составе проигравших один мяч на 74-й минуте отыграл Аймаханбет Колмонбетов.

Победа позволила «Арыси» набрать десять очков и сохранить за собой третье место в первой конференции, в то время как «Махтаарал» с отставанием на три балла расположился на четвертой строчке.