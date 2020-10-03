«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби

Источник: AP 2020

«Челси» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Бен Чилвел, Курт Зума, а также Жоржиньо, который реализовал два пенальти.

Победа позволила «Челси» набрать семь очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» шесть очков, клуб находится на восьмой позиции.