«Наполи» сообщил еще об одном выявленном случае заражения COVID-19
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Наполи» на своем сайте сообщил еще об одном выявленном случае коронавируса в команде.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Наполи» на своем сайте сообщил еще об одном выявленном случае коронавируса в команде.
Отмечается, что после воскресного утреннего тестирования на COVID-19 анализ македонского полузащитника Элифа Элмаса дал положительный результат. Днем ранее коронавирусом заразился другой футболист клуба Петр Зелинский.
Ранее сообщалось, что владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от инфекции. Де Лаурентис, которому в мае исполнился 71 год, сдал положительный тест на коронавирус 10 сентября.