Три голевых паса 17-летнего Рейны помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург»

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Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (31-я и 66-я минуты), Эмре Джан (47) и Феликс Пасслак (90+2). 17-летний американский полузащитник хозяев Джованни Рейна отличился тремя результативными передачами. Холанд помимо дубля отдал результативный пас в эпизоде с голом Пасслака, для которого этот мяч стал первым в составе команды в чемпионате Германии.

«Боруссия» после трех туров набрала 6 очков, на счету «Фрайбурга» 4 очка.

В следующем туре команда из Дортмунда сыграет 17 октября на выезде с «Хоффенхаймом», «Фрайбург» в этот же день примет «Вердер».