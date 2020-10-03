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19:32 (мск), источник: ТАСС

Три голевых паса 17-летнего Рейны помогли дортмундской «Боруссии» разгромить «Фрайбург»

ТАСС, 3 октября. Дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Фрайбург» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (31-я и 66-я минуты), Эмре Джан (47) и Феликс Пасслак (90+2). 17-летний американский полузащитник хозяев Джованни Рейна отличился тремя результативными передачами. Холанд помимо дубля отдал результативный пас в эпизоде с голом Пасслака, для которого этот мяч стал первым в составе команды в чемпионате Германии.

«Боруссия» после трех туров набрала 6 очков, на счету «Фрайбурга» 4 очка.

В следующем туре команда из Дортмунда сыграет 17 октября на выезде с «Хоффенхаймом», «Фрайбург» в этот же день примет «Вердер».

В других матчах игрового дня «Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм» (2:1), «Вердер» — «Арминию» (1:0), «Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила «Кёльн» (3:1), «Штутгарт» и «Байер» сыграли вничью (1:1).

Боруссия Д
4:0
Первый тайм: 1:0
Фрайбург
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