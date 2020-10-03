«Атлетико» потерял очки в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.
«Атлетико» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи между командами пройдут 3 ноября (в Москве) и 25 ноября (в Мадриде).