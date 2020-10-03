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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Голевой дубль Сенько помог дзержинскому «Арсеналу» выйти в ¼ финала Кубка Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинский «Арсенал» разгромил в гостях «Городею» со счетом 3:0 и стал единственным представителем первой лиги в четвертьфинале футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Голевой дубль в этой игре оформил полузащитник Валерий Сенько, а еще один мяч забил нападающий Артем Мироевский.

Еще два клуба из первой лиги потерпели крупные поражения в матчах 1/8 финала кубкового турнира. Столичные «Крумкачы» на своем поле уступили «Ислочи» со счетом 0:4, а в Речице местный «Спутник» проиграл жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 1:4. С таким же результатом солигорский «Шахтер» победил на выезде «Слуцк». Футболисты «Минска» разгромили в гостях брестский «Рух» со счетом 3:0.

В воскресенье, 4 октября, столичный «Энергетик-БГУ» примет гостей из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».

Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским «Динамо» состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.

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