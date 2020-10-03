«Ювентус» из-за двух случаев коронавируса ушёл в изоляцию

«Ювентус» объявляет, что во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, тесты двух сотрудников клуба на коронавирус дали положительный результат. Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако в соответствии с правилами и протоколом вся команда с этого момента находится в фидуциарной изоляции.