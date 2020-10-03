«Ювентус» из-за двух случаев коронавируса ушёл в изоляцию

«Ювентус» объявляет, что во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, тесты двух сотрудников клуба на коронавирус дали положительный результат. Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако в соответствии с правилами и протоколом вся команда с этого момента находится в фидуциарной изоляции.
Эта процедура позволит всем здоровым футболистам и членам персонала участвовать в регулярных тренировках и матчах. Изолированным не разрешён контакт с людьми вне этой группы, — сообщает сайт «Ювентуса».
Завтра, 4 октября, «Ювентус» сыграет с «Наполи» в 3-м туре итальянской Серии А.