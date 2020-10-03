«Лидс» отобрал очки у «Манчестер Сити» в матче АПЛ

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Встреча прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте гостей вывел вперед Рахим Стерлинг. В начале второго тайма равенство восстановил Родриго Морено.

«Лидс» набрал семь очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Сити» четыре очка, клуб находится на десятой позиции.