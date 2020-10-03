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22:46 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лидс» отобрал очки у «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте гостей вывел вперед Рахим Стерлинг. В начале второго тайма равенство восстановил Родриго Морено.

«Лидс» набрал семь очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Сити» четыре очка, клуб находится на десятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 17 октября на своем поле примет «Арсенал». «Лидс» двумя днями позже дома сыграет с «Вулверхэмптоном».

Лидс
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
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