«Лидс» отобрал очки у «Манчестер Сити» в матче АПЛ
«Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче четвертого тура Английской
«Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче четвертого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте гостей вывел вперед Рахим Стерлинг. В начале второго тайма равенство восстановил Родриго Морено.
«Лидс» набрал семь очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Сити» четыре очка, клуб находится на десятой позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 17 октября на своем поле примет «Арсенал». «Лидс» двумя днями позже дома сыграет с «Вулверхэмптоном».