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22:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» разгромил «Шальке» в чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче 3-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на поле «Лейпцига», завершилась со счетом 4:0. Голы забили Джан Боздоган (31-я минута, автогол), Анхелиньо (35), Вилли Орбан (45) и Марсель Хальстенберг (80).

«Лейпциг» (7 очков) лидирует в турнирной таблице бундеслиги, «Шальке» (0) — на последнем месте.

РБ Лейпциг
4:0
Первый тайм: 3:0
Шальке-04
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