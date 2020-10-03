«Лейпциг» разгромил «Шальке» в чемпионате Германии по футболу
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче 3-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче 3-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Лейпцига», завершилась со счетом 4:0. Голы забили Джан Боздоган (31-я минута, автогол), Анхелиньо (35), Вилли Орбан (45) и Марсель Хальстенберг (80).
«Лейпциг» (7 очков) лидирует в турнирной таблице бундеслиги, «Шальке» (0) — на последнем месте.