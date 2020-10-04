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01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» объявил, что прибудет на матч даже в случае неявки «Наполи»

«Ювентус» прибудет на матч третьего тура чемпионата Италии против «Наполи» при любом развитии событий.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом говорится в заявлении в Twitter клуба. Ранее стало известно, что «Наполи» может не приехать на эту игру.

Матч запланирован на 4 октября. Он должен начаться в 21.45 по московскому времени.

До этого сообщалось, что служба здравоохранения Неаполя запретила «Наполи» вылет в Турин. Отмечалось, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту.

Причиной стала вспышка коронавируса в команде. Стало известно, что два футболиста и один сотрудник неаполитанцев сдали положительные тесты на COVID-19.

Была информация о том, что игра будет перенесена. В итальянских СМИ противоречивая информация по поводу возможного исхода событий. Часть журналистов утверждает, что неаполитанцам засчитают поражение, другие указывают, что этого не случится, так как имеет место запрет местных властей, что по регламенту является уважительной причиной для неявки.

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