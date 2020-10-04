«Ювентус» объявил, что прибудет на матч даже в случае неявки «Наполи»

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом говорится в заявлении в Twitter клуба. Ранее стало известно, что «Наполи» может не приехать на эту игру.

Матч запланирован на 4 октября. Он должен начаться в 21.45 по московскому времени.

До этого сообщалось, что служба здравоохранения Неаполя запретила «Наполи» вылет в Турин. Отмечалось, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту.

Причиной стала вспышка коронавируса в команде. Стало известно, что два футболиста и один сотрудник неаполитанцев сдали положительные тесты на COVID-19.