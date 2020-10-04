Соперник «Краснодара» в ЛЧ «Ренн» арендовал футболиста «Ювентуса» Ругани
ТАСС, 4 октября. Центральный защитник итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани перешел в «Ренн» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает
ТАСС, 4 октября. Центральный защитник итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани перешел в «Ренн» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает
«Ренн» является соперником российского «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды сыграют во Франции в матче первого тура 20 октября и в России в игре пятого тура 2 декабря.
Ругани 26 лет, он провел за «Ювентус» 101 матч во всех турнирах и забил семь мячей. Он является пятикратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем национального кубка и двукратным победителем Суперкубка Италии. Ранее футболист играл за итальянский «Эмполи». В составе сборной Италии Ругани провел семь игр.
После пяти туров «Ренн» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 13 очков. В шестом туре клуб примет «Реймс» в воскресенье. «Краснодар» занимает седьмое место в таблице Тинькофф — Российской