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10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
10:00 (мск), источник: ТАСС

Соперник «Краснодара» в ЛЧ «Ренн» арендовал футболиста «Ювентуса» Ругани

ТАСС, 4 октября. Центральный защитник итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани перешел в «Ренн» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

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«Ренн» является соперником российского «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды сыграют во Франции в матче первого тура 20 октября и в России в игре пятого тура 2 декабря.

Французская Лига 1
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Ругани 26 лет, он провел за «Ювентус» 101 матч во всех турнирах и забил семь мячей. Он является пятикратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем национального кубка и двукратным победителем Суперкубка Италии. Ранее футболист играл за итальянский «Эмполи». В составе сборной Италии Ругани провел семь игр.

Ювентус (Турин)

После пяти туров «Ренн» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 13 очков. В шестом туре клуб примет «Реймс» в воскресенье. «Краснодар» занимает седьмое место в таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги после девяти туров, в активе клуба 15 очков. В 10-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Динамо» в воскресенье, игра начнется в 20:00 мск.

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