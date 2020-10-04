СМИ: Юристы «Наполи» ведут переговоры с Серией А о переносе матча c «Ювентусом»

По информации источника, «Наполи» не поедет в Турин и ведет переговоры о переносе игры с целью избежать присуждения технического поражения за неявку.
В субботу журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что местные власти не разрешают «Наполи» вылететь на матч против «Ювентуса» из-за случаев заражения коронавирусом, позднее он опроверг эту информацию со ссылкой на новостное агентство ANSA, а La Gazzetta dello Sport со ссылкой на заявление лиги сообщила, что матч пройдет в запланированное время.
По состоянию на 3 октября в составе «Наполи» коронавирусом заразились полузащитники Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один из сотрудников клуба. В «Ювентусе» выявлено два случая заражения, отмечается, что инфекцией не заболели футболисты.
Встреча «Ювентус» — «Наполи» должна пройти в воскресенье.