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10:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Юристы «Наполи» ведут переговоры с Серией А о переносе матча c «Ювентусом»

ТАСС, 4 октября. Юристы «Наполи» ведут диалог с руководством высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу (Серии А) о возможности перенести гостевой матч третьего тура против «Ювентуса». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

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Источник: AP 2020

По информации источника, «Наполи» не поедет в Турин и ведет переговоры о переносе игры с целью избежать присуждения технического поражения за неявку.

Ювентус (Турин)
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В субботу журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что местные власти не разрешают «Наполи» вылететь на матч против «Ювентуса» из-за случаев заражения коронавирусом, позднее он опроверг эту информацию со ссылкой на новостное агентство ANSA, а La Gazzetta dello Sport со ссылкой на заявление лиги сообщила, что матч пройдет в запланированное время.

Во время загрузки произошла ошибка.

По состоянию на 3 октября в составе «Наполи» коронавирусом заразились полузащитники Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один из сотрудников клуба. В «Ювентусе» выявлено два случая заражения, отмечается, что инфекцией не заболели футболисты.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Встреча «Ювентус» — «Наполи» должна пройти в воскресенье.

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